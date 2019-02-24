Эклеры: рецепты, тесто, кремы, глазури

Все, что вы хотели знать об эклерах, и что даже в голову не приходило спрашивать.

Семейство изделий из заварного теста многочисленно, как и положено семейству с традициями. Однако при всем разнообразии «представителей», мы чаще всего встречаемся с тремя основными – профитролями, шу и эклерами. У всех этих пустотелых булочек одна основа — тесто, которое готовится путем заваривания воды, масла и муки и последующего добавления к нему яиц. Такая технология позволяет обеспечить изделиям прочную оболочку, которая, раздуваясь за счет испаряющейся влаги (содержание воды в заварном тесте довольно велико), остается целой благодаря яйцам.

Тем не менее, при общей технологии приготовления есть и отличия.

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ЭКЛЕРЫ, ПРОФИТРОЛИ, ШУ — В ЧЕМ РАЗНИЦА?

ПРОФИТРОЛИ

— это небольшие круглые булочки диаметром до 5 сантиметров. Их название произошло от французского слова «профит», что означает «прибыль, польза». И это вполне логично: раздуваясь, изделие значительно увеличивается в объеме и, тем самым, визуально обманывая сознание, все-таки приносит «доход». Традиционно профитроли наполняют начинками – как сладкими, так и не сладкими. Для большей привлекательности сверху их покрывают глазурью или посыпают той или иной крошкой.

ШУ

– миниатюрные булочки, которые часто подают к супам, рагу, подливам вместо хлеба. Форма – круглая, диаметр – до 2 сантиметров. Ввиду миниатюрного размера шу наполняют начинками крайне редко.

ЭКЛЕРЫ

В переводе с французского языка слово «эклер» означает «молнию» — существует версия, что такое название этим пирожным было дано за способность быстро увеличиваться в размере. Эклеры легко узнать благодаря вытянутой форме. Это тоже изделия из заварного теста, однако выпекаемые в виде палочек длиной в среднем 10 сантиметров. Традиционная начинка – сладкая. Сверху эклеры обязательно покрывают глазурью, иногда присыпают орехами, вафельной крошкой и прочими сладкими добавками.

Заварное тесто для эклеров. Рецепт приготовления эклеров

Воспользовавшись этим рецептом, вы можете приготовить изделия, которые без проблем хранятся до трех дней в плотно завязанном пакете и до трех месяцев – в герметичной упаковке в морозильной камере. Если вы испечете заготовки для эклеров заранее, у вас под рукою всегда будет достаточно быстрый вариант великолепного десерта – домашнего, стильного и вкусного.

Ингредиенты для рецепта теста

250 мл воды;

100 г сливочного масла;

200 г муки;

4 яйца;

щепотка соли

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Как приготовить для эклеров правильное заварное тесто

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КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЯЙЦА. Чтобы приготовить идеальное тесто для эклеров, яйца должны быть комнатной температуры – за 2-3 часа до начала работы достаньте их из холодильника.РЕЖИМ «ВОДЯНАЯ БАНЯ». Первым делом ищем две кастрюли подходящего размера – меньшая должна устойчиво располагаться в большей и быть достаточного объема для того, чтобы вместить в себя порцию заварного теста. Итак, большую кастрюлю наполняем водой примерно на 2/3 объема, ставим на плиту и включаем газ. В меньшую кастрюлю наливаем 250 мл воды, кубиками нарезаем сливочное масло. Добавляем немного соли и ставим в большую кастрюлю. ПРОЦЕСС. На водяной бане даем маслу полностью растаять, воде с маслом вскипеть, пойти пузырьками, затем сразу всыпаем всю муку, кастрюлю при этом не вынимаем из воды. Интенсивно вымешиваем – мука должна быть вся соединена с водой и маслом, комочков быть не должно. ЧЕМ МЕСИТЬ. Удобнее всего работать деревянной лопаткой, однако, будьте готовы к тому, что данная манипуляция потребует от вас определенного приложения физической силы. Если вам не по плечу некоторые усилия, можно воспользоваться миксером – минус в том, что его венчики, размешивая муку, разбивают массу на небольшие комочки, которые разлетаются по всей кухне. Если вас не смущает этот момент, смело пренебрегайте удовольствием, которое можно получить от ручной работы – пользуйтесь услугами механизированных помощников. РАЗМЕШАЛИ. ЧТО ДАЛЬШЕ? Снимайте меньшую кастрюлю с плиты и продолжайте те же действия еще 3-5 минут – за это время масса станет более эластичной и как раз приобретет нужную температуру для следующего этапа. ВВОДИМ ЯЙЦА. Теперь в заваренную мучную массу нужно ввести яйца. Делают это строго по одному яйцу, причем тесто каждый раз вымешивается до идеальной однородности. Чтобы немного облегчить себе задачу, яйца можно выбить в отдельную миску и перемешать – не взбивать, а лишь смешать белок с желтком. После этого яичную массу следует добавлять в тесто порционно и – не забываем! – каждый раз размешивать до полной однородности. КОНСИСТЕНЦИЯ ГОТОВОГО ТЕСТА. Готовое тесто получится не густым и в то же время не жидким. Оно будет тянуться за ложкой и незначительно расплываться при попытке придать ему ту или иную форму. Приготовление эклеров (этап формирования и выпекания) Следующий этап – работа с кондитерским мешком. Если в случае с профитролями можно обойтись обычной столовой ложкой, выкладывая тесто небольшими кусочками на противень и придавая им округлую форму, то с эклерами такой вариант не пройдет. Эти пирожные требуют ровной продолговатой формы, которую получить без кондитерского мешка практически нереально. Впрочем, за неимением мешка можно воспользоваться обычным полиэтиленовым пакетом. При этом стоит иметь в виду, что он должен быть очень прочным – тесто запросто может найти себе лазейку и порвать его стенки. Ничего непоправимого, конечно, не случится, но и приятного в процессе поиска другого пакета и перекладывания теста из одной «тары» в другую тоже ничего нет. Итак, выкладываем тесто в кондитерский мешок и отсаживаем на противень палочки длиной 5-7 сантиметров, оставляя между ними достаточное расстояние (не забываем, что тесто в процессе выпечки значительно увеличивается в объеме). Противень ставим в духовку, разогретую до 200 градусов и выпекаем 10 минут, после чего температуру уменьшаем до 180 градусов и выпекаем еще 20 минут. Дверцу духовки при этом не открываем – пирожные могут осесть. Спустя указанное время проверяем эклеры на готовность – тесто должно быть равномерно золотистым, сухим со всех сторон и при постукивании издавать глухой звук. Перед наполнением эклеров начинкой нужно подождать, пока тесто полностью остынет. Если вы собираетесь убрать заготовки на хранение в морозильную камеру, перед упаковкой их тоже следует полностью остудить. Как наполнить начинкой? Можно поступить двумя способами. Первый — разрезать эклер пополам, заполнить полую часть начинкой и соединить половинки. Второй — наполнить кремом, не разрушая целостности эклеров, как профитроли. Для этого сделать аккуратное отверстие и вдавить туда крем при помощи кондитерского мешка. Но и это не все. Последний штрих — украшение эклера глазурью. Но мы забежали вперед. Как готовить крем и какой может быть глазурь, поговорим, когда закончим с тестом для эклеров. А вопрос этот все еще держит интригу.

Как приготовить эклеры на цельнозерновой муке

Общий принцип приготовления теста для эклеров с цельнозерновой мукой – тот же, что и в классическом варианте. Готовые изделия получаются более плотными, «строгими» и сдержанными на вкус. Присутствие цельнозерновой муки в данном рецепте интересно еще и с точки зрения концепции здорового питания.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

100 г пшеничной цельнозерновой муки;

200 мл воды;

щепотка соли;

2 яйца;

2 ст. л. растительного масла.

Включаем духовку, чтобы она разгорелась до 200 градусов.

Тесто готовим проще – без водяной бани: наливаем в кастрюльку воду и масло, добавляем соль, доводим до кипения. Уменьшаем огонь и высыпаем всю муку. Хорошо вымешиваем до однородности – не снимая кастрюлю с огня.

Выключаем огонь, даем заваренной массе немного остыть и по одному вводим яйца, после каждого тесто вымешиваем до полной гладкости. Тесто будет вязким, не густым.

Перекладываем его в кондитерский мешок или шприц и отсаживаем на противень полоски длиной 5-7 см. Выпекаем около 30 минут, готовые эклеры должны быть равномерно коричневатыми и при постукивании по дну издавать глухой звук.

Эклеры — рецепт из ржаной муки

Заварное тесто с добавлением ржаной муки используется преимущественно для приготовления профитролей, которые планируется наполнить несладким кремом. Однако, и для эклеров в десертном варианте оно тоже может быть очень интересным — изделия получаются кисловатыми на вкус и даже немного грубыми. Такие эклеры хорошо «зазвучат» в компании с кремами на основе маскарпоне, творожной массой с черносливом и любыми другими «сырными» вариантами.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

100 г цельнозерновой ржаной муки;

200 мл воды;

щепотка соли;

2 яйца;

2 ст. л. растительного масла.

Тесто для эклеров на ржаной муке готовим так же, как и выше описанном варианте с цельнозерновой мукой — разогреваем духовку, в кастрюльке завариваем муку с маслом, водой и солью, снимаем с огня, даем пару минут остыть, затем вмешиваем яйца, перекладываем тесто в кондитерский мешок и отсаживаем на противень. Выпекаем до готовности, наполняем кремом после полного остывания. Украшаем глазурью.

Эклеры с хрустящей «шапочкой» из песочного теста

Это, пожалуй, самый богатый, праздничный и нарядный вариант эклеров – заварное тесто перед выпеканием аккуратно прикрывается полоской из песочного теста, после чего убирается в духовку. В итоге получается полое мягкое изделие с потрясающей хрустящей корочкой сверху. Вариант несколько трудоемкий, однако, конечный результат однозначно стоит затраченных усилий.

Ингредиенты для песочного теста:

100 г сливочного масла;

125 г сахара;

125 г муки;

щепотка соли.

Ингредиенты для заварного теста:

100 г молока;

120 г муки;

щепотка соли;

80 г сливочного масла;

4 яйца.

Готовим песочное тесто – охлажденное сливочное масло рубим с сахаром, солью и мукой, полученную крошку собираем в шар, выкладываем на лист пищевой пленки, прикрываем вторым листом и раскатываем в пласт шириной около 10-12 см. Убираем в холодильник примерно на 1 час, после чего снимаем верхний слой пленки и нарезаем тесто на прямоугольники размером примерно 12х2 см. Снова на 1 час прячем в холодильник.

Рецепт эклеров в домашних условиях из песочного теста

Включаем духовку разогреваться до 180 градусов.

Берем две кастрюли, которые удобно станут одна в другой. Большую заполняем водой на 2/3, ставим на огонь. В меньшую выкладываем молоко, соль и масло, ставим в большую кастрюлю. После закипания всыпаем муку, энергичными движениями вымешиваем до однородности. Снимаем с огня, ждем несколько минут небольшого остывания, затем по одному вводим яйца. Тесто получится жиже обычного заварного теста, так и должно быть.

Выкладываем тесто в кондитерский мешок и отсаживаем на противень палочки длиной до 10 см. Каждую полоску из заварного теста аккуратно прикрываем полоской песочного теста. Помещаем противень в духовку и выпекаем 10 минут, не трогая, затем приоткрываем дверцу духовки на 2-3 мм, выпуская пар, и готовим таким образом около 30 минут – пирожные должны получиться золотистыми, сухими и очень симпатичными. Переложите их на решетку и, прежде чем наполнять кремом, дождитесь полного остывания.

Начинки для эклеров

В зависимости от ваших вкусовых предпочтений, эклеры можно наполнить практически любым кремом. Чтобы понять, какой именно вариант кажется вам самым лучшим, стоит просто готовить и пробовать.

Классический заварной крем для эклеров

Классический вариант заварного крема предполагает смешивание молочно-яичной массы, загущенной мукой или крахмалом, со сливочным маслом. Однако, при необходимости получения более диетического варианта сливочное масло из рецепта можно просто опустить.

Основная трудность в приготовлении заварного крема заключается в том, чтобы получить гладкую массу без единого комочка. Впрочем, пусть вас этот момент не пугает – даже если с первого раза не получится приготовить идеальный крем, вы всегда можете исправить положение с помощью погружного блендера или обычного сита.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

500 мл молока;

200 г сливочного масла;

1 стакан сахара:

2 ст. л. муки;

1 яйцо;

любой ароматизатор по вкусу.

Молоко доводим до кипения, отставляем в сторону. В отдельной кастрюльке с толстым дном смешиваем сахар, муку, добавляем яйцо, как следует растираем. В полученную массу небольшими порциями процеживаем молоко, размешиваем до однородности. Ставим на плиту, огонь минимальный. При постоянном помешивании доводим крем до состояния пыхтения – если все сделано правильно, кипеть он не будет, будет именно «пыхтеть». Снимаем с огня, при желании добавляем немного ароматизатора – ваниль, лимонная эссенция, пара ложек рома или коньяка. После полного остывания взбиваем крем с размягченным сливочным маслом. Готово.

Легкий творожный крем для эклеров

Это далеко не классический крем для эклеров, однако, очень удачный – пресное на вкус заварное тесто великолепно сочетается с насыщенным вкусом творога.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

200 г жирного творога;

100 мл сливок для взбивания (жирность не менее 33 %);

2/3 стакана сахарной пудры.

Сливки взбиваем в тугую устойчивую пену, в конце добавляем половину сахарной пудры. Творог дважды перетираем через мелкое сито, смешиваем с оставшейся сахарной пудрой. При желании вместо сита используем блендер. Смешиваем сливки с творогом. Можно наполнять эклеры.

Пошаговый фото-рецепт приготовления творожного крема.

Шоколадный крем

Классический крем – никаких неожиданностей. Вкус умеренно шоколадный, любители наверняка оценят.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

200 г сливочного масла;

1/2 банки сгущенного молока;

3 полных ст. л. какао.

В миску выкладываем размягченное сливочное масло, выливаем сгущенное молоко. Взбиваем крем, пока он не станет гладким и блестящим, добавляем какао, еще раз перемешиваем. При желании в крем можно добавить столовую ложку коньяка или другого ароматного алкоголя. Можно использовать.

Фисташковый крем

Орехи – это всегда выигрышное решение, если речь идет о десертах. Если же у вас имеется горсть фисташек, решение сразу переходит в ранг гениальных – крем получается нереально интересным, оригинальным, необычным.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

350 мл молока;

2 ст. л. кукурузного крахмала;

100 г сахара;

100 г очищенных измельченных фисташек;

100 г сливочного масла;

150 г жирных сливок для взбивания.

Взять пару ложек молока и смешать с крахмалом. Остальное молоко размешать с сахаром, довести до кипения. Тонкой струйкой ввести крахмальную массу, постоянно помешивая. Довести крем до состояния «пыхтения», выключить огонь. После полного остывания взбить массу с размягченным сливочным маслом, затем смешать с орехами. Отдельно взбить сливки, перемешать с молочно-крахмальной массой. Крем готов.

Крем на основе итальянской меренги

Легкий, нежный, невесомый – этот крем идеален, если в ваши задачи входит приготовление самых изысканных эклеров из всех, что вы готовили.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

2 белка;

130 г сахара;

40 мл воды.

Смешайте сахар с водой, доведите сироп до кипения, уменьшите огонь и варите до появления карамельных нитей (температура сиропа – 121 градус). Параллельно взбивайте белки – когда масса станет воздушной, но не стойкой, не упругой, начинайте постепенно вливать тонкой струйкой сироп, миксер при этом работает в прежнем режиме, его следует выключить только после того, как крем станет блестящим, плотным, упругим. При желании его можно смешать с ароматизаторами или какао. Начиняйте.

Глазури для эклеров

Готовые эклеры можно подавать, всего лишь начинив кремом по выбору, однако, пирожные приобретут законченный вид, если вы покроете их сверху глазурью. Кроме того, поверх глазури можно рассыпать молотые орехи, семена мака, подсолнуха, льна, кунжута. Интересно смотрится и вафельная крошка.

Лимонная глазурь

ИНГРЕДИЕНТЫ:

100 г сахарной пудры;

2 ст. л. лимонного сока.

Смешиваем сахарную пудру с лимонным соком, готовую глазурь используем сразу.

Шоколадный ганаш

ИНГРЕДИЕНТЫ:

50 мл сливок;

100 г шоколада.

Смешать сливки и шоколад и на минимальном огне довести массу до однородности. Покрывать сразу.

Глазурь из белого шоколада

ИНГРЕДИЕНТЫ:

200 г белого шоколада;

20 г сливочного масла;

2 ст. л. молока.

Смешиваем все ингредиенты, ставим на огонь, при постоянном помешивании доводим до однородности. Эклеры покрываем сразу.

Вот и все, ничего сложного в тайном искусстве приготовления эклеров, по сути, нет. Немного усилий, чуточку опыта, совсем капельку старания – и у вас на столе будут замечательные пирожные, приготовленные собственными руками.

Кстати, вы знаете, что 23 июня отмечают день Шоколадного Эклера? Пусть в вашей жизни часто-часто случается 23 июня!