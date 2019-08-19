Салат с курицей, грибами и свежим огурцом

Наталия Олендра

Сказать, что я люблю готовить, - это ничего не сказать: почти все свое время я провожу на кухне под девизом «Ни дня без нового рецепта!» А готовлю я лет с 7-10. Сколько себя помню, постоянно крутилась на кухне, когда бабушка лепила вареники, варила борщи, жарила «лежні» и пекла «паляниці». Все это действо непременно происходило под народные песни, а на кухне царила атмосфера настоящего волшебства...