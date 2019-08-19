Салат с курицей, грибами и свежим огурцом

Салат с курицей, шампиньонами и свежим огурцом выкладывается слоями и промазывается майонезом. Уникальная особенность блюда — нежность и сочность. Недаром в народе его окрестили салатом «Нежность».
Выход: 2 порции | Калорийность: 142.76
Ингредиенты
- вареная куриная грудка или окорочок – 200 г
- шампиньоны – 150 г
- яйцо вареное – 1 шт.
- свежий огурец небольшой – 1 шт. (70 г)
- зеленый лук – 0,5 пуч.
- твердый сыр – 50 г
- майонез – 2-3 ст. л.
- соль и перец – по вкусу
- лист салата – 1-2 шт.
ПриготовлениеБольшие фото Маленькие фото
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Куриную грудку или окорочок промыть, почистить, сварить в слегка подсоленной воде. Остудить, снять кожу, убрать кости.
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Шампиньоны мелко нарезать, обжарить на сухой сковороде до испарения влаги, посолить и поперчить. Остудить.
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Удобнее всего собирать салат с помощью кулинарного кольца. Под низ положить лист салата. Порезать мясо мелко или разобрать на волокна. Выложить на тарелку первым слоем, промазать майонезом.
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Второй слой — жареные грибы. Выложить ровным слоем, смазать небольшим количеством майонеза.
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Третий слой — вареное яйцо, измельченное на крупной терке. Смазать майонезом.
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Четвертый слой — огурцы. Свежий огурчик натереть на крупной терке и отжать от лишней влаги. Смазать майонезом в небольшом количестве.
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Пятый слой — зеленый лук. Перья порубить мелко ножом, выложить ровным слоем сверху на огурцы и тоже смазать майонезом.
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Шестой слой — сыр. Кусочек твердого сыра натереть на мелкой терке. Смазывать ничем не нужно.
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Поставить в холодильник на полчаса, чтобы настоялся. Украсить по своему вкусу. Приятного аппетита!