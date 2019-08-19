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Салат с курицей, грибами и свежим огурцом

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19/08/2019
Салат с курицей, грибами и свежим огурцом

Курица, жареные грибы, яйцо, свежий огурец, зеленый лук и сыр — такое сочетание продуктов вряд ли оставит вас равнодушным!

Салат с курицей, шампиньонами и свежим огурцом выкладывается слоями и промазывается майонезом. Уникальная особенность блюда — нежность и сочность. Недаром в народе его окрестили салатом «Нежность».

Общее время: 60 минут | Время приготовления: 10 минут
Выход: 2 порции | Калорийность: 142.76

Ингредиенты

  • вареная куриная грудка или окорочок – 200 г
  • шампиньоны – 150 г
  • яйцо вареное – 1 шт.
  • свежий огурец небольшой – 1 шт. (70 г)
  • зеленый лук – 0,5 пуч.
  • твердый сыр – 50 г
  • майонез – 2-3 ст. л.
  • соль и перец – по вкусу
  • лист салата – 1-2 шт.

Приготовление

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    Куриную грудку или окорочок промыть, почистить, сварить в слегка подсоленной воде. Остудить, снять кожу, убрать кости.

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    Шампиньоны мелко нарезать, обжарить на сухой сковороде до испарения влаги, посолить и поперчить. Остудить.

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    Удобнее всего собирать салат с помощью кулинарного кольца. Под низ положить лист салата. Порезать мясо мелко или разобрать на волокна. Выложить на тарелку первым слоем, промазать майонезом.

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    Второй слой — жареные грибы. Выложить ровным слоем, смазать небольшим количеством майонеза.

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    Третий слой — вареное яйцо, измельченное на крупной терке. Смазать майонезом.

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    Четвертый слой — огурцы. Свежий огурчик натереть на крупной терке и отжать от лишней влаги. Смазать майонезом в небольшом количестве.

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    Пятый слой — зеленый лук. Перья порубить мелко ножом, выложить ровным слоем сверху на огурцы и тоже смазать майонезом.

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    Шестой слой — сыр. Кусочек твердого сыра натереть на мелкой терке. Смазывать ничем не нужно.

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    Поставить в холодильник на полчаса, чтобы настоялся. Украсить по своему вкусу. Приятного аппетита!

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