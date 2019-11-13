Салат с копченой курицей и свеклой «Генерал»: вкусно по-советски

Соскучились по советской кухне? Тогда угощайтесь слоеным салатом со свеклой и копченой курицей. Изюминка блюда — в добавлении сыра и чеснока.

Предлагаю вам мой вариант приготовления популярного салата «Генерал» (другие названия «Мой генерал» или «Генеральский»). Основной продукт в блюде — копченая курица. Именно она задает вкус всему салату. Из овощей стоит использовать картофель, морковь и свеклу. Для пикантности я добавила чеснок и немного ялтинского лука. Также в списке ингредиентов присутствуют вареные яйца и твердый сыр. Все продукты выкладываются слоями и промазываются майонезом.

Собирать салат удобнее всего в разъемной форме для выпечки или в кольце на 18 см. Обратите внимание, что ему обязательно нужно время, чтобы настоялся (минимум 2 часа).

Общее время: 3 часа | Время приготовления: 30 минут

Выход: 6 порций | Калорийность: 162.11 кКал на 100 г

Ингредиенты копченая курица – 1 окорочок (350 г)

картофель – 3 шт.

вареные яйца – 3 шт.

вареная свекла – 2 шт.

вареная морковь – 1 шт.

ялтинский лук – 1/2 шт.

твердый сыр – 100 г

чеснок – 2 зуб.

майонез – 250 г (по вкусу)

соль – по вкусу

зеленый лук – для украшения

Приготовление

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Заранее сварить и остудить яйца, свеклу, картофель, морковь. Очистить и отдельно измельчить их на терке в разные емкости (терка с крупной решеткой). Первый слой — копченое куриное филе. Нужно нарезать его небольшими кусочками и выложить на дно (форма диаметром 18 см, под низ поместить плоское блюдо). Скрепить этот слой небольшим количеством майонеза. Кстати, для салата вовсе не обязательно брать куриную грудку, это могут быть любые части тушки, я использовала окорочка, здесь главное, чтобы мясо было подкопченным. Далее выложить ровным слоем картофель, слегка посолить. Смазать майонезом, не надавливая ложкой, чтобы салат получился нежным и воздушным. Сверху распределить немного мелко нарезанного лука — подойдет ялтинский, он сладковатый на вкус и вместе с тем немного острый. Выложить тертую морковь и снова смазать майонезом. Далее выложить тертый сыр и покрыть его майонезной сеточкой. Следом отправить в салат тертые яйца, посолить и промазать майонезом. Последний слой — свекла, смешанная со щепоткой соли и чесноком (пару зубчиков очистить и пропустить через пресс). Свеклу смазать сверху майонезом и убрать салат в холодильник на 2 часа или дольше, чтобы слои пропитались. Перед подачей снять кольцо и украсить по своему вкусу. Очень хорошо подходит зеленый лук, он дает не только приятный цвет, но дарит и весенний аромат.

Слоеный салат с курицей и свеклой очень вкусный, нежный, сытный, съедается в мгновение ока. Надеюсь, что он понравится всем вашим гостям без исключения!