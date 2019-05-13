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Самый вкусный суп с фрикадельками

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13/05/2019
Самый вкусный суп с фрикадельками

Если вы не очень любите первые блюда, значит, просто не знакомы с этим рецептом. Попробуйте итальянский свадебный суп или «минестра маритата» — самый вкусный суп с фрикадельками!

Крошечные фрикадельки, сваренные прямо в супе (где они остаются очень нежными), превращают миску овощного пюре в полноценную и питательную еду. А добавление горсти шпината под конец варки делает подачу более интересной и красивой.

Почему суп называется свадебным?

В переводе с итальянского Minestra maritata буквально значит «брачный» или «женатый» суп. Но рецепт не имеет никакого отношения к торжественной церемонии соединения двух любящих сердец. Изначально это было крестьянское блюдо, которое традиционно готовили в итальянских сельских семьях. В большинстве случаев в суп добавляли мясные «остатки» от вчерашнего обеда: недорогие отруби свинины (мясо или колбасу), кусочки курицы, говяжью грудинку и пр. Кроме мяса, в него крошили шпинат, савойскую капусту, цикорий, салатные листья и другие овощи. Все продукты так удачно соединялись и «женились» друг с другом, что в итоге супу дали такое красивое название.

Со временем «минестра маритата» вместе с итальянскими иммигрантами нашел постоянную прописку на американском континенте. В США блюдо поменяло рецептуру, ведь здесь всегда ценилась быстрота и удобство приготовления, да и многих овощей здесь попросту не было. По сегодняшний день свадебный суп здесь готовят на курином бульоне, а из зеленых овощей используют только шпинат (иногда добавляют кудрявую листовую капусту «кале»), а из мясных продуктов кладут только фрикадельки из фарша. Но и в таком упрощенном варианте суп очень вкусный.

Способы приготовления

Суп можно сварить в двух вариантах:
— бульон с овощами, фрикадельками и шпинатом;
— суп-пюре с фрикадельками и шпинатом.

В первом случае получится легкий овощной супчик. Чтобы добавить ему сытности, фрикадельки лучше сначала обжарить, а потом уже заложить в кипящий бульон. Можно добавить в список ингредиентов мелкие макароны — примерно 1/3 стакана диталини или орзо, тогда он будет наваристее.

Во втором варианте вы получаете густой суп-пюре. По сути, он морковный, так как используется много этого витаминного овоща. Фрикадельки закладывать в него лучше всего в сыром виде, тогда они отдадут свой вкус бульону и сохранят сочность, будут нежными. Блюдо нежное и бархатистое, очень интересное. Рецепт, как приготовить самый вкусный суп с фрикадельками — смотрите ниже.

Общее время: 60 минут | Время приготовления: 40 минут
Выход: 4 порции | Калорийность: 59.48

Ингредиенты

для фрикаделек

  • фарш из филе курицы (или индейки) – 300 г
  • панировочный сухари – 20 г
  • молоко – 2 ст. л.
  • чеснок – 1 зуб.
  • сушеный орегано – 1/4 ч. л.
  • сушеный базилик – 1/4 ч. л.
  • черный молотый перец – 1/4 ч. л.
  • соль – 1/2 ч. л.
  • красный перец (хлопья) – 1 щеп.

для супа

  • морковь крупная – 2-3 шт. (300 г)
  • репчатый лук крупный – 1 шт. (110 г)
  • чеснок – 2-3 зуб.
  • шпинат замороженный – 70 г
  • оливковое масло – 2-3 ст. л.
  • соль – по вкусу
  • красный перец (хлопья) – 1 щеп.
  • куриный, индюшиный или овощной бульон – 1-1,2 л

Приготовление

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    Подготовьте овощи: очистите морковь, лук и чеснок, нарежьте их произвольно, но не слишком крупно, чтобы быстрее сварились.

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    Разогрейте масло в кастрюле с толстым дном или в большом сотейнике (объемом 3 литра) на среднем огне. Добавьте нарезанные овощи, а также 0,5 ч. л. соли, красный перец (хлопья). Обжаривайте, помешивая, пока овощи не станут мягкими и не начнут коричневеть, около 15 минут.

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    Залейте бульоном. Размешайте, соскабливая любые кусочки, прилипшие ко дну кастрюли. Накройте крышкой и тушите, пока морковь не станет мягкой и нежной, периодически помешивая, около 30 минут.

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    Тем временем приготовьте фрикадельки. Куриное филе нарежьте крупными кусками, сложите в чашу блендера, добавьте зубчик чеснока, а затем измельчите все в фарш. Далее добавьте сухари, орегано, базилик, соль, красный и чёрный перец, влейте немного молока и еще раз прокрутите фарш в блендере. Получится однородная и пластичная масса, невероятно ароматная, с мелкими вкраплениями душистых трав.

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    Сформируйте фрикадельки размером с грецкий орех или чуть меньше. Чтобы фарш не прилипал, каждый раз смачивайте руки в холодную воду. Разложите мясные шарики на большой и плоской тарелке, тоже смоченной водой.

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    К этому времени овощи уже должны свариться. Дайте немного остыть, после чего пюрируйте суп с помощью погружного блендера.

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    Верните кастрюлю на плиту и повторно доведите до кипения. Добавьте фрикадельки, варите минут 10, пока они не будут полностью готовы.

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    В самом конце добавьте шпинат (размораживать его нужно, просто нарежьте на сегменты).

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    Дайте прокипеть на медленном огне около 1 минуты. Приправьте солью и перцем по вкусу. Снимите с огня.

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    Подавайте в теплом виде, присыпав щепоткой свежемолотого черного перца. Блюдо яркое, шелковистое, а мясные шарики очень нежные, вкусно пахнут травами.

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