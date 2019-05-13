Если вы не очень любите первые блюда, значит, просто не знакомы с этим рецептом. Попробуйте итальянский свадебный суп или «минестра маритата» — самый вкусный суп с фрикадельками!

Крошечные фрикадельки, сваренные прямо в супе (где они остаются очень нежными), превращают миску овощного пюре в полноценную и питательную еду. А добавление горсти шпината под конец варки делает подачу более интересной и красивой.

Почему суп называется свадебным?

В переводе с итальянского Minestra maritata буквально значит «брачный» или «женатый» суп. Но рецепт не имеет никакого отношения к торжественной церемонии соединения двух любящих сердец. Изначально это было крестьянское блюдо, которое традиционно готовили в итальянских сельских семьях. В большинстве случаев в суп добавляли мясные «остатки» от вчерашнего обеда: недорогие отруби свинины (мясо или колбасу), кусочки курицы, говяжью грудинку и пр. Кроме мяса, в него крошили шпинат, савойскую капусту, цикорий, салатные листья и другие овощи. Все продукты так удачно соединялись и «женились» друг с другом, что в итоге супу дали такое красивое название.

Со временем «минестра маритата» вместе с итальянскими иммигрантами нашел постоянную прописку на американском континенте. В США блюдо поменяло рецептуру, ведь здесь всегда ценилась быстрота и удобство приготовления, да и многих овощей здесь попросту не было. По сегодняшний день свадебный суп здесь готовят на курином бульоне, а из зеленых овощей используют только шпинат (иногда добавляют кудрявую листовую капусту «кале»), а из мясных продуктов кладут только фрикадельки из фарша. Но и в таком упрощенном варианте суп очень вкусный.



Способы приготовления

Суп можно сварить в двух вариантах:

— бульон с овощами, фрикадельками и шпинатом;

— суп-пюре с фрикадельками и шпинатом.

В первом случае получится легкий овощной супчик. Чтобы добавить ему сытности, фрикадельки лучше сначала обжарить, а потом уже заложить в кипящий бульон. Можно добавить в список ингредиентов мелкие макароны — примерно 1/3 стакана диталини или орзо, тогда он будет наваристее.

Во втором варианте вы получаете густой суп-пюре. По сути, он морковный, так как используется много этого витаминного овоща. Фрикадельки закладывать в него лучше всего в сыром виде, тогда они отдадут свой вкус бульону и сохранят сочность, будут нежными. Блюдо нежное и бархатистое, очень интересное. Рецепт, как приготовить самый вкусный суп с фрикадельками — смотрите ниже.

Общее время: 60 минут | Время приготовления: 40 минут

Выход: 4 порции | Калорийность: 59.48

Ингредиенты для фрикаделек фарш из филе курицы (или индейки) – 300 г

панировочный сухари – 20 г

молоко – 2 ст. л.

чеснок – 1 зуб.

сушеный орегано – 1/4 ч. л.

сушеный базилик – 1/4 ч. л.

черный молотый перец – 1/4 ч. л.

соль – 1/2 ч. л.

красный перец (хлопья) – 1 щеп. для супа морковь крупная – 2-3 шт. (300 г)

репчатый лук крупный – 1 шт. (110 г)

чеснок – 2-3 зуб.

шпинат замороженный – 70 г

оливковое масло – 2-3 ст. л.

соль – по вкусу

красный перец (хлопья) – 1 щеп.

куриный, индюшиный или овощной бульон – 1-1,2 л

Приготовление

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