Котлеты по-киевски из фарша: «ленивый» рецепт

Итак, нужно перемолоть филе в фарш, посолить и поперчить. Для начинки смешать и подморозить масло с укропом и чесноком. Потом слепить котлеты, чтобы начинка оказалась внутри. Запанировать, обжарить и довести до готовности несколько минут в духовке.
Филе перемолоть лучше самостоятельно с помощью блендера. Если будете покупать готовый фарш, то постарайтесь выбрать качественный — он должен быть плотным, не растекаться, иначе вы попросту не сможете слепить из него котлеты. Для начинки возьмите хорошее масло (сладкосливочное), обязательно свежий укроп и чеснок — в классическом рецепте котлет по-киевски в составе нет чеснока, но я настоятельно рекомендую его все же добавить, с ним начинка получится в разы ароматнее и вкуснее, не будет пресной.
Выход: 4 порции | Калорийность: 240.84
Ингредиенты
Для котлет
- фарш из куриного филе – 400 г
- соль – 0,5 ч. л.
- черный перец – 1-2 щеп.
- куриное яйцо – 1 шт.
- мука – 2-3 ст. л.
- панировочные сухари – 5-6 ст. л.
- растительное масло – для жарки
Для начинки
- сливочное масло – 60 г
- укроп рубленый – 2-3 ст. л.
- чеснок – 1 зуб.
- соль – 1-2 щеп.
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Порубить укроп и зубчик чеснока, смешать с мягким сливочным маслом, посолить.
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Получившуюся ароматную смесь завернуть в пищевую пленку, чтобы получился своего рода батончик. Поместить «зеленое масло» в морозильную камеру.
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Куриное филе превратить в фарш — быстрее и удобнее всего это сделать с помощью блендера с насадкой нож. Посолить и поперчить, все перемешать. Можно использовать готовый фарш из филе курицы (без кожи).
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Сформировать котлеты. Фарш разделить на 4 части. Руками, смоченными в воде, размять их в лепешки. Из морозильной камеры достать зеленое масло и нарезать его на равные кусочки. На каждую лепешку положить порцию масла.
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Слепить котлеты, чтобы масло оказалось внутри.
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Для панировки подготовить три емкости: с мукой, с панировочными сухарями и с яичным льезоном (в миску вбить яйцо, добавить ложку холодной воды и щепотку соли, расколотить до однородности).
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Обвалять котлеты сначала в муке, потом обмакнуть в яйце, запанировать в сухарях. И снова обмакнуть в яйце и запанировать в сухарях — за счет двойной панировки масло наверняка не вытечет из котлет.
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Включить духовку на разогрев до 180 градусов. Котлеты быстро обжарить во фритюре (в кипящем масле) со всех сторон до румяной корочки — примерно 3-4 минуты, не пересушите! Желательно, чтобы масло покрывало все котлеты полностью или придется часто их переворачивать, поливать маслом при помощи ложки, чтобы обжарка была равномерной.
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Переложить котлеты в огнеупорную форму и отправить их в разогретую духовку на 5-7 минут (дольше не нужно держать, иначе котлеты из куриного фарша будут сухими).
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Вот и все — котлеты по-киевски из куриного фарша готовы! Они получаются румяными снаружи и мягкими внутри. Если разрезать, то вытекает ароматное масло. Подавать лучше всего с картофельным пюре или с овощным салатом. Приятного аппетита!