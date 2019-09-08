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Котлеты по-киевски из фарша: «ленивый» рецепт

2 комментария
08/09/2019
Котлеты по-киевски из фарша

Не знаете, что бы такого приготовить из куриного филе, чтобы быстро, вкусно и можно было накормить всю семью? Попробуйте приготовить котлеты по-киевски из куриного фарша — рецепт очень простой и «ленивый», если сравнивать его с классикой. Через полчаса у вас на столе уже будут красоваться сочные котлеты с румяной корочкой, а когда вы их разрежете, то на тарелку красиво вытечет растопленное сливочное масло с зеленью и чесноком. Комплименты от родных обеспечены!

Итак, нужно перемолоть филе в фарш, посолить и поперчить. Для начинки смешать и подморозить масло с укропом и чесноком. Потом слепить котлеты, чтобы начинка оказалась внутри. Запанировать, обжарить и довести до готовности несколько минут в духовке.

Филе перемолоть лучше самостоятельно с помощью блендера. Если будете покупать готовый фарш, то постарайтесь выбрать качественный — он должен быть плотным, не растекаться, иначе вы попросту не сможете слепить из него котлеты. Для начинки возьмите хорошее масло (сладкосливочное), обязательно свежий укроп и чеснок — в классическом рецепте котлет по-киевски в составе нет чеснока, но я настоятельно рекомендую его все же добавить, с ним начинка получится в разы ароматнее и вкуснее, не будет пресной.

Общее время: 30 минут | Время приготовления: 15 минут
Выход: 4 порции | Калорийность: 240.84

Ингредиенты

Для котлет

  • фарш из куриного филе – 400 г
  • соль – 0,5 ч. л.
  • черный перец – 1-2 щеп.
  • куриное яйцо – 1 шт.
  • мука – 2-3 ст. л.
  • панировочные сухари – 5-6 ст. л.
  • растительное масло – для жарки

Для начинки

  • сливочное масло – 60 г
  • укроп рубленый – 2-3 ст. л.
  • чеснок – 1 зуб.
  • соль – 1-2 щеп.
Примечание. Для начинки нужно заранее достать пачку сливочного масла из холодильника, чтобы размягчить его до комнатной температуры.

Приготовление

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    Порубить укроп и зубчик чеснока, смешать с мягким сливочным маслом, посолить.

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    Получившуюся ароматную смесь завернуть в пищевую пленку, чтобы получился своего рода батончик. Поместить «зеленое масло» в морозильную камеру.

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    Куриное филе превратить в фарш — быстрее и удобнее всего это сделать с помощью блендера с насадкой нож. Посолить и поперчить, все перемешать. Можно использовать готовый фарш из филе курицы (без кожи).

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    Сформировать котлеты. Фарш разделить на 4 части. Руками, смоченными в воде, размять их в лепешки. Из морозильной камеры достать зеленое масло и нарезать его на равные кусочки. На каждую лепешку положить порцию масла.

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    Слепить котлеты, чтобы масло оказалось внутри.

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    Для панировки подготовить три емкости: с мукой, с панировочными сухарями и с яичным льезоном (в миску вбить яйцо, добавить ложку холодной воды и щепотку соли, расколотить до однородности).

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    Обвалять котлеты сначала в муке, потом обмакнуть в яйце, запанировать в сухарях. И снова обмакнуть в яйце и запанировать в сухарях — за счет двойной панировки масло наверняка не вытечет из котлет.

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    Включить духовку на разогрев до 180 градусов. Котлеты быстро обжарить во фритюре (в кипящем масле) со всех сторон до румяной корочки — примерно 3-4 минуты, не пересушите! Желательно, чтобы масло покрывало все котлеты полностью или придется часто их переворачивать, поливать маслом при помощи ложки, чтобы обжарка была равномерной.

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    Переложить котлеты в огнеупорную форму и отправить их в разогретую духовку на 5-7 минут (дольше не нужно держать, иначе котлеты из куриного фарша будут сухими).

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    Вот и все — котлеты по-киевски из куриного фарша готовы! Они получаются румяными снаружи и мягкими внутри. Если разрезать, то вытекает ароматное масло. Подавать лучше всего с картофельным пюре или с овощным салатом. Приятного аппетита!

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Что еще приготовить?
  • Илья

    Это, конечно, не настоящие котлеты по-киевски, которые делаются не из фарша, но должно быть неплохо

    • Наталия Олендра

      Илья, все верно, это «ленивый» рецепт киевских котлет из фарша. Очень вкусно, попробуйте!

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