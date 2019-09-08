Котлеты по-киевски из фарша: «ленивый» рецепт

Не знаете, что бы такого приготовить из куриного филе, чтобы быстро, вкусно и можно было накормить всю семью? Попробуйте приготовить котлеты по-киевски из куриного фарша — рецепт очень простой и «ленивый», если сравнивать его с классикой. Через полчаса у вас на столе уже будут красоваться сочные котлеты с румяной корочкой, а когда вы их разрежете, то на тарелку красиво вытечет растопленное сливочное масло с зеленью и чесноком. Комплименты от родных обеспечены!

Итак, нужно перемолоть филе в фарш, посолить и поперчить. Для начинки смешать и подморозить масло с укропом и чесноком. Потом слепить котлеты, чтобы начинка оказалась внутри. Запанировать, обжарить и довести до готовности несколько минут в духовке.

Филе перемолоть лучше самостоятельно с помощью блендера. Если будете покупать готовый фарш, то постарайтесь выбрать качественный — он должен быть плотным, не растекаться, иначе вы попросту не сможете слепить из него котлеты. Для начинки возьмите хорошее масло (сладкосливочное), обязательно свежий укроп и чеснок — в классическом рецепте котлет по-киевски в составе нет чеснока, но я настоятельно рекомендую его все же добавить, с ним начинка получится в разы ароматнее и вкуснее, не будет пресной.

Общее время: 30 минут | Время приготовления: 15 минут

Выход: 4 порции | Калорийность: 240.84

Ингредиенты Для котлет фарш из куриного филе – 400 г

соль – 0,5 ч. л.

черный перец – 1-2 щеп.

куриное яйцо – 1 шт.

мука – 2-3 ст. л.

панировочные сухари – 5-6 ст. л.

растительное масло – для жарки Для начинки сливочное масло – 60 г

укроп рубленый – 2-3 ст. л.

чеснок – 1 зуб.

соль – 1-2 щеп.

Примечание. Для начинки нужно заранее достать пачку сливочного масла из холодильника, чтобы размягчить его до комнатной температуры.

Приготовление

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