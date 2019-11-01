Диетические куриные сосиски легко приготовить своими руками. Вам понадобятся фарш из курицы (или индейки), крупа булгур и овощи: лук, морковь и тыква. Для аромата добавим чеснок и черный перчик. Если хотите, то можете расширить список специй на свой вкус. Варить будем сосиски в пищевой пленке — так они не потеряют форму и быстро приготовятся.
Выход: 6 штук | Калорийность: 142.45 кКал на 100 г
Ингредиенты
- куриный фарш (из грудки) – 300 г
- чеснок – 1 зуб.
- репчатый лук – 30 г
- морковь – 30 г
- мякоть тыквы – 30 г
- куриное яйцо – 1 шт.
- булгур – 50 г
- соль – 0,5 ч. л.
- черный молотый перец – 2 щеп.
- петрушка – 1/3 пучка
ПриготовлениеБольшие фото Маленькие фото
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Куриный фарш смешать с булгуром (крупу сыпьте сырую, варить ее не нужно). Добавить куриное яйцо, соль, перцем и зубчик чеснока, пропущенный через пресс.
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Все тщательно размешать вилкой. Отставить миску в сторону на 15 минут, чтобы булгур слегка набух.
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Очистить морковь, лук и тыкву. Нашинковать овощи как можно мельче. Петрушку, промыть и порубить ножом.
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Соединить нарезку с фаршем. Еще раз все хорошенько перемешать.
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Сформировать соски: расстелить пищевую пленку (рулон должен лежать слева от вас — так расход пленки будет больше, зато вам будет легко завязывать концы), выложить пару столовых ложек фарша.
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Отрезать пленку и скрутить трубочкой. Концы пленки завязать в узелки — так мясные соки из заготовок никуда не вытекут.
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Всего у меня получилось 6 штук.
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В кастрюле довести до кипения воду. Опустить в нее сосиски и варить 15 минут.
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Когда куриные сосиски будут готовы, дать им немного остыть и освободить от пленки. Вот такие вот замечательные домашние сосиски из курицы с овощами получаются, они полезные и хорошо держат форму. Приятного аппетита!