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Диетические куриные сосиски

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01/11/2019
Диетические куриные сосиски

Рецепт сосисок из куриного филе с овощами — для приверженцев здорового питания. Вкусная и полезная замена магазинному продукту.

Диетические куриные сосиски легко приготовить своими руками. Вам понадобятся фарш из курицы (или индейки), крупа булгур и овощи: лук, морковь и тыква. Для аромата добавим чеснок и черный перчик. Если хотите, то можете расширить список специй на свой вкус. Варить будем сосиски в пищевой пленке — так они не потеряют форму и быстро приготовятся.

Общее время: 30 минут | Время приготовления: 15 минут
Выход: 6 штук | Калорийность: 142.45 кКал на 100 г

Ингредиенты

  • куриный фарш (из грудки) – 300 г
  • чеснок – 1 зуб.
  • репчатый лук – 30 г
  • морковь – 30 г
  • мякоть тыквы – 30 г
  • куриное яйцо – 1 шт.
  • булгур – 50 г
  • соль – 0,5 ч. л.
  • черный молотый перец – 2 щеп.
  • петрушка – 1/3 пучка

Приготовление

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    Куриный фарш смешать с булгуром (крупу сыпьте сырую, варить ее не нужно). Добавить куриное яйцо, соль, перцем и зубчик чеснока, пропущенный через пресс.

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    Все тщательно размешать вилкой. Отставить миску в сторону на 15 минут, чтобы булгур слегка набух.

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    Очистить морковь, лук и тыкву. Нашинковать овощи как можно мельче. Петрушку, промыть и порубить ножом.

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    Соединить нарезку с фаршем. Еще раз все хорошенько перемешать.

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    Сформировать соски: расстелить пищевую пленку (рулон должен лежать слева от вас — так расход пленки будет больше, зато вам будет легко завязывать концы), выложить пару столовых ложек фарша.

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    Отрезать пленку и скрутить трубочкой. Концы пленки завязать в узелки — так мясные соки из заготовок никуда не вытекут.

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    Всего у меня получилось 6 штук.

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    В кастрюле довести до кипения воду. Опустить в нее сосиски и варить 15 минут.

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    Когда куриные сосиски будут готовы, дать им немного остыть и освободить от пленки. Вот такие вот замечательные домашние сосиски из курицы с овощами получаются, они полезные и хорошо держат форму. Приятного аппетита!

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