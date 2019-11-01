Рецепт сосисок из куриного филе с овощами — для приверженцев здорового питания. Вкусная и полезная замена магазинному продукту.

Диетические куриные сосиски легко приготовить своими руками. Вам понадобятся фарш из курицы (или индейки), крупа булгур и овощи: лук, морковь и тыква. Для аромата добавим чеснок и черный перчик. Если хотите, то можете расширить список специй на свой вкус. Варить будем сосиски в пищевой пленке — так они не потеряют форму и быстро приготовятся.

Общее время: 30 минут | Время приготовления: 15 минут

Выход: 6 штук | Калорийность: 142.45 кКал на 100 г

Ингредиенты куриный фарш (из грудки) – 300 г

чеснок – 1 зуб.

репчатый лук – 30 г

морковь – 30 г

мякоть тыквы – 30 г

куриное яйцо – 1 шт.

булгур – 50 г

соль – 0,5 ч. л.

черный молотый перец – 2 щеп.

петрушка – 1/3 пучка

Приготовление

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